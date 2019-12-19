المرور تصدر تنويها بشأن العجلات التي لا تحمل لوحات وذات الزجاج المظلل

اصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، تنويها بشأن العجلات التي لا تحمل لوحات وذات الزجاج المظلل.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نهيب بالمواطنين الذين لم يكملوا تسجيل مركباتهم او لم يثبتوا لوحات التسجيل الخاصة بالمركبات بمراجعة مواقع التسجيل المختصة لاكمال معاملاتهم".

واضافت انه "سيتم محاسبة وحجز المركبات التي توجد فيها مخالفة التظليل او باقي المخالفات الاخرى وكذلك مواكب المسؤولين"، مطالبة "الجميع بالالتزام".