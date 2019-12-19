افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة من الجيش وصلت ناحية ابي صيدا في ديالى، مبينا ان القوة قادمة من بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي وجه بارسال قوة من الجيش من بغداد الى ناحية ابي صيدا، للسيطرة على الاوضاع الامنية هناك".
واضاف المصدر ان "البقوة وصلت الى الناحية قبل قليل".
يذكر ان ناحية ابي صيدا شهدت نزعات عشائرية عنيفة ادت الى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من الاهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر قوة من الجيش تصل ابي صيدا قادمة من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.