قوة من الجيش تصل ابي صيدا قادمة من بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن قوة من الجيش وصلت ناحية ابي صيدا في ديالى، مبينا ان القوة قادمة من بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي وجه بارسال قوة من الجيش من بغداد الى ناحية ابي صيدا، للسيطرة على الاوضاع الامنية هناك".

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واضاف المصدر ان "البقوة وصلت الى الناحية قبل قليل".

يذكر ان ناحية ابي صيدا شهدت نزعات عشائرية عنيفة ادت الى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من الاهالي.