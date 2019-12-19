محمد بن زايد يهنئ عبدالمجيد تبون هاتفيا بانتخابه رئيسا للجزائر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عبدالمجيد تبون، بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجزائرية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مساء الخميس، بالرئيس تبون، متانة العلاقات مع الجزائر، معربا عن أمله في أن تشهد العلاقات مزيدا من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

وأعرب عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته، وعلى ما أبداه من مشاعر طيبة تجاه الجزائر وشعبها، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها مزيدا من التقدم و الازدهار.

وتسلم عبدالمجيد تبون، الخميس، رسمياً مهامه ثامن رئيس للجزائر، من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، بعد مراسم رسمية جرت في قصر "المرادية" الجمهوري.