"مهاجر 6" أحدث طائرة إيرانية مسيرة.. هل استهدفت أرامكو؟

رجح تقرير أمريكي جديد أن حطام الطائرات المسيرة التي استخدمت في هجوم استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالسعودية، سبتمبر/أيلول الماضي، يتشابه مع طائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التقرير الذي اطلعت عليه، أعده خبراء أمريكيون ويشير بقوة إلى أن مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة حددت أوجه شبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على منشأتي أرامكو النفطيتين، وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران باسم أي.آر.إن-05.

وقالت الولايات المتحدة إن أدلة جديدة وتحليلا لحطام الأسلحة المستخدمة في الهجوم تشير إلى أنه جاء من الشمال على الأرجح، ما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراءه.

وتلعب الطائرات المسيرة دورا بارزا ضمن تهديدات إيران سواء لحركة الملاحة الدولية أو شن ضربات ضد منشآت مدنية أو نفطية على غرار منشأتي نفط في السعودية قبل 3 أشهر.

وشنت مليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنفة منظمة إرهابية من جانب واشنطن، في أبريل/نيسان الماضي، هجمات بواسطة طائرة مسيرة من طراز "مهاجر 6" ضد أهداف زعمت أنها لمجموعات مسلحة في نطاق إقليم كردستان العراق، 12 يوليو/تموز 2019.

وهددت وحدة الطائرات المسيرة التابعة للقوة البرية بالجيش الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، باستخدام هذه الطائرات المسيرة على نطاق واسع، حسب وكالة أنباء "فارس".

وانضمت 3 طائرات مسيرة جديدة من طراز "مهاجر 6" في يوليو/تموز الماضي إلى الجيش الإيراني، بهدف استخدامها في تنفيذ مهام عسكرية على نحو أوسع، إلى جانب شن ضربات عن بعد لأهداف محددة سلفا، وفقا لأوامر صريحة من المرشد الإيراني علي خامنئي.

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ووصفت وسائل إعلام إيرانية رسمية بينها وكالة أنباء نادي المراسلين الشباب، ضمن تقرير لها في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019، الطائرة المسيرة "مهاجر 6" بسلاح إيران القاتل في ساحة الحرب، على حد تعبيرها.

وكشفت إيران النقاب للمرة الأولى عن طائرة "مهاجر 6" المسيرة التي تعد النوع الأحدث من نفس عائلتها المصنعة بواسطة منظمة الصناعات الجوية الإيرانية أثناء زيارة للرئيس الإيراني حسن روحاني معرض أسلحة أقيم داخل وزارة الدفاع بطهران، في مارس/آذار 2017.

وتصنف "مهاجر 6" التي تعد أبرز أسلحة مليشيا الحرس الثوري والجيش الإيراني استخداما في هجمات عدائية، كطائرة مسيرة تكتيكية وقتالية قادرة على أداء مهام عسكرية ومدنية في الوقت نفسه.

ويصل مدى هذه الطائرة المسيرة إلى مسافة 2000 كم، ولها قدرة على حمل قنابل ذكية إيرانية الصنع باسم "قائم" والتي استخدمت في الهجمات التي شنتها طهران ضد مواقع بإقليم كردستان العراق، يوليو/تموز 2019.





وذكرت وكالة أنباء فارس الناطقة بلسان مليشيا الحرس الثوري الإيراني في تقرير لها، يوليو/تموز الماضي، أن طائرة "مهاجر 6" يصل وزنها الأقصى عند الإقلاع إلى 600 كجم، وتستمر في الطيران لفترة 12 ساعة على ارتفاع يبلغ 18 ألف قدم بسرعة 200 كم/ساعة.

وفي 14 سبتمبر/أيلول الماضي، تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث.

وأكدت واشنطن وقوف إيران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.