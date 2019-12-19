الجيش الليبي يقصف مخازن أسلحة للمليشيات في مصراتة

أعلنت رئاسة الأركان الجوية بالجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، أن سلاح الجو نفذ 5 غارات جوية ناجحة على مخازن ومعسكرات في مدينة مصراتة.

وتابعت رئاسة الأركان الجوية في بيان "أن القصف تسبب في العديد من أصوات الانفجارات بالمدينة".



وكشف البيان أيضاً أن عملية القصف كانت بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا صلاح بادي.

وأكدت أن عملية القصف كانت ناجحة، إذ تمكنت مقاتلات السلاح الجوي الليبي بتدمير هذه الذخائر قبل نقلها للمحاور.

Advertisements

وشهدت محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الخميس، اشتباكات عنيفة في محور وادي الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبي على آخر نقطة في هذا المحور.





ودخلت قوات الجيش الليبي محور أبوسليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة.

وحققت القوات المسلحة الليبية العديد من التقدمات في مناطق متفرقة بالعاصمة طرابلس، أبرزها التقدم في مشروع الهضبة.

وأصبحت القوات أقرب لقلب العاصمة التي تفصلها عنها مسافات متفاوتة، ما بين 2 إلى 12 كيلومترا من المحاور المختلفة، وفق تصريحات سابقة للعميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي.



