تكليف دياب بلبنان وخليفة ترامب.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تجدون: بومبيو: واشنطن ستقف بجانب الإيرانيين ضد انتهاكات النظام، "لوفيجارو" تحذر من طموح أردوغان التوسعي لاحتلال ليبيا، الاستشارات النيابية في لبنان.. خلافات ومواقف متباعدة، بنس وبيلوسي.. أبرز المرشحين لخلافة ترامب حال إقالته، البرلمان الألماني يناقش حظر "حزب الله" الإرهابي.



كما تتابعون أيضاً: الرئيس اللبناني يستدعي حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة، ترامب وإجراءات العزل.. سبقه 3 رؤساء أمريكيين، إدانة أممية بأغلبية 81 صوتا لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قرقاش: قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب، عام على ثورة السودان.. الخبز بعطبرة دون طوابير.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الصين تعفي منتجات كيماوية ونفطية أمريكية من رسوم جمركية، اليابان تبقي على سياستها النقدية لاحتواء التضخم، قرض سعودي بـ140 مليون دولار لدعم مشروعات إنمائية في إثيوبيا.

وإلى الملاعب تجدون: العنصرية تحرم نجل توريه من اقتحام عالم كرة القدم.

وفي الفن تقرأون: "القنبلة" يكشف حقيقة تحرش رئيس "فوكس نيوز".

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