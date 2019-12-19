شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. استقالة رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019 الخليج 365 أعلنت قناة العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى تقدم باستقالته لرئيس الجمهورية الجزائرى الجديد عبد المجيد تبون.

وكان الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون قد أدى اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته، بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

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