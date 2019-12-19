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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "تحاول شق الصف الإسلامي والعربي".. قطر تستمر في ألاعيبها القذرة وترعى مؤتمر للدول المتطرفة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 ديسمبر 2019
الخليج 365
"محاولات لشق الصف لإسلامي والعربي"، ما زالت محاولات دويلة قطر في دعم الجماعات المتطرفة مستمرة، والتي ترعى مؤتمرة فتنة للدول المتطرفة، ولم تكتفِ أطماعها في تفتيت الدول تبعًا لأهوائها المريضة، والتي تحاول أن تنفذ الأجندات الخارجية من قبل تركيا وإيران.
"مثلث الشر والإرهاب"، قطر وإيران وتركيا، يحاولون انتهاز أي فرصة للتدخل في الشأن العربي والإسلامي، ولكن الجميع على علم بما تفعله قطر وحلفائها من جرائم بشعة لا تعرف أي معنى من معاني الإنسانية.
"سرقة ثروات الشعوب، نهب البلاد، التدخل في القرارات الحكومة"، هكذا يحاول مثلث الشر من قطر وإيران وتركيا الأم الراعية للإرهاب، في تنفيذ ذلك بالدول الضعيفة، لتنفيذ وتحقيق مصالحهم الشخصية، فضلًا عن دعم "ثلاثي الشر" إلى الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، وذلك بعد أن تعمدت قطر في تفكيك العالم العربي.
والسؤال هنا.. لمن تعمل قطر لشق صف العالم الإسلامي؟ هل من الممكن أن يكون "نظام الحمدين" ذو الحكم المتطرف الذي يسعى جاهدا لدعم التطرف والإرهاب والتفرقة داخل البلاد العربية أن يهتم بالعالم الإسلامي؟
ولكن للحقيقة وجه أخر، تكشف ألاعيب الدول "الملعونة" الراعية للإرهاب، فعندما ظهرت قطر راعية الإرهاب تدافع في مؤتمر يظهر للعالم عن الإسلام، فضحت أمرها وتبين أنه اجتماع للدول الراعية للإرهاب "قطر، تركيا، إيران".
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