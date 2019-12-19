شكرا لقرائتكم الخارجية الأميركية: لسنا بحاجة إلى إراقة دماء في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، الخميس، للـ"العربية"، و"الحدث" أن الادارة تدعم مساعي الأمم المتحدة في ليبيا و أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث عن هذا الموضوع، وقالت "نحن لسنا بحاجه إلى اراقه دماء جديدة في ليبيا أو في طرابلس و لا نرى أن أي عمل عسكري سيقربنا من تحقيق مصالحة سياسية".

وفي الملف اللبناني قالت مورغان اورتاغوس أن الإدارة الأميركية دعت الحكومة اللبنانية إلى الاصلاح و المحاسبة علناً وبشكل خاص للمسؤولين اللبنانيين منذ عام وقالت "طالبنا الحكومة اللبنانية بتنفيذ اصلاحات اقتصادية ملحة و لذلك نرى الشعب اللبناني يتظاهر مطالبا بإنهاء الفساد المزمن، و هذه هي الرسالة التي ندفع بها دوماً للمسؤولين اللبنانيين" جاء ذلك تعقيبا علي زيارة السفير ديفيد هيل لبيروت.

أما في الملف الإيراني قال اورتاغاس "ندين تورط إيران بالهجوم على منشأتي أرامكو".

صورة أرشيفية لهجوم أرامكو

وكان تقرير أميركي أكد الخميس، أن هناك تشابهاً بين الطائرات المستخدمة في هجوم أرامكو وطائرة من إنتاج إيران. وفق ما أوردت رويترز.

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وأوضح أن تحليلاً لحطام أسلحة أظهر أن استهداف منشأتي أرامكو جاء من الشمال. مؤكدا وجود أدلة جديدة على هذه الفرضية.

انتهاكات حقوق الإنسان

وتابعت المتحدثه باسم الخارجية قائلة إن قرار بومبيو بتقييد إعطاء تأشيرات لمسؤولين ايرانيين ستضم المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ولدينا أدلة واثباتات لأولئك المتورطين بتلك الانتهاكات، وقالت "نحن لم نمنع فقط دخولهم إلى الأراضي الأميركية بل أيضاً سنمنع أولادهم من الإلتحاق بالجامعات الأميركية و هذه خطوه مهمة حيث نرى نخبه النظام الإيراني ترسل أولادها للتعلم هنا بينما يسجن النظام و يقتل أولاد الشعب الايراني لذا قلنا هذا سيتوقف طالما تقوم ايران بسجن الشباب الذي يتظاهر بطريقه سلمية".

تظاهرات إيران 16 نوفمبر اسوشيتد برس

قرار الشعب الإيراني

وعن تغيير النظام في إيران تقول "هذا الأمر يعود للشعب الإيراني والرئيس ترمب يقول دوما بأنه لا يسعى للحرب أو للتصادم العسكري و لا لصراع جديد في الشرق الأوسط و هو يتحدث دوما عن رغبته في الحوار و كذلك وزير الخارجيه بومبيو الذي يكرر انه يريد الجلوس مع الايرانيين دون شروط لكن ما يمنع هذا هو النظام الايراني نفسه".

وأضافت "نحن مستعدون للحوار لكن على النظام في طهران ان يكون جديا بالتعامل مع شعبه وووقف برنامج الصواريخ الباليستيه و الامتناع عن دعم الحوثيين و حزب الله و المليشيات الشيعية التي تسبب الاضطرابات وعليه تحمل المسئولية".