مسؤول روسي حذر من محاولات إعادة كتابة اتفاقات مينسك للتسوية الأوكرانية

حذر ممثل ​روسيا​ الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في ​أوروبا​، ​ألكسندر لوكاشيفيتش​ من "محاولات إعادة كتابة اتفاقات ​مينسك​ الخاصة بتسوية ​الأزمة​ في جنوب شرق ​أوكرانيا​"، مشيراً إلى أن "العام الماضي شهد بعض اللحظات المشجعة في حل الأزمة الداخلية الأوكرانية، بما في ذلك التقدم في عمل مجموعة ​اتصال​ مينسك، والفصل بين ​القوات​ في ثلاثة قطاعات، وقمة مجموعة نورمادي، فيما تستمر الإشارات المتضاربة من جانب قيادة أوكرانيا، حول ماهية استراتيجيتها اللاحقة".

ولفت إلى أنه "تسمع بين الحين والآخر أحاديث من كييف، يصدر بعضها على لسان وزير الخارجية ​فاديم بريستايكو​، حول الحاجة إلى نوع من "التصحيح" لبنود اتفاقات مينسك التي في رأيه فقدت أهميتها جزئيا"، محذراً من "محاولات إعادة تدوين هذه الوثيقة، التي تم تبنيها بقرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2202، وتم الاعتراف بها صيغة للتسوية في أوكرانيا، لا بديل عنها".