مركز المصالحة الروسي: المسلحون استهدفوا الجيش السوري بطائرات مسيرة بريف إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ عن "استهداف المسلحين للجيش السوري بطائرات مسيرة، ألقت قنابل على مواقعه في ​ريف إدلب​"، موضحاً أن "​طائرة​ مسيرة تابعة للمسلحين ألقت ​قنبلة​ على مواقع ​الجيش السوري​ شرقي مدينة ​خان شيخون​ بريف إدلب صباحا، مما أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين السوريين بجروح".

ولفت إلى أن "المسلحين استهدفوا خان شيخون بطائرات مسيرة مرتين خلال اليوم، مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني دون وقوع إصابات أو ​ضحايا​ بشرية"، مؤكداً أن "​الشرطة العسكرية​ الروسية تواصل تسيير دوريات مشتركة مع ​القوات التركية​ في محافظتي ​الحسكة​ وحلب".