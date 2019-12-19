النشرة: الجيش السوري أطلق عمليته العسكرية في ريف ادلب الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "​الجيش السوري​ أطلق عمليته العسكرية في ​ريف ادلب​ الشرقي وحاول التقدم على محور بلدة ام جلاجل حيث تدور الان ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي على محاور تحركهم في قرى وبلدات ادلب".

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