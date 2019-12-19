ظريف: اجرينا لقاءات ممتازة ثنائية ومتعددة الاطراف في كوالالمبور

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ ان "الوفد الايراني برئاسة الرئيس ​حسن روحاني​ اجرى محادثات ممتازة ثنائية ومتعددة الاطراف في كوالالمبور على هامش ​القمة الاسلامية​ المصغرة"، مشيراً إلى أن "كانت هنالك مبادرات حول الحوار الشامل و​وسائل الاعلام​ و​الاقتصاد​ الرقمي وتنمية التكنولوجيا وصندوق الابداعات والتجارة والمقايضة والاساليب البديلة عن التمويل والعملة الرقمية المشتركة. سنتقدم الى الامام في ظل تضافر الجهود الشاملة".

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