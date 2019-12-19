البنتاغون: الطلاب السعوديون لا يشكلون تهديدا على أميركا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، ان "​الطلاب​ السعوديين لا يشكلون تهديدا على ​أميركا​"، مشيرةً إلى أن "مراجعة الطلاب السعوديين بعد واقعة ​إطلاق النار​ في قاعدة أميركية أظهرت أنه لا توجد أية تهديدات حاليا".

هذا وكانت قد اعلنت الوزارة في وقت سابق، توقيف أكثر من 175 من طلاب الطيران العسكريين السعوديين كجزء من إجراءات السلامة بعد أن أطلق ملازم من سلاح الجو السعودي النار وقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي في قاعدة تابعة للبحرية الأميركية في ​فلوريدا​.