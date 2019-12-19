وزير الاقتصاد الإيراني: قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت 60 مليار دولار

كشف وزير ​الاقتصاد​ والشؤون المالية ال​إيران​ي فرهاد دجبسند، أنّ "بالرغم من القيود كافّة الّتي فرضت على إيران، فإنّ قيمة التجارة الخارجية للبلاد تجاوزت عتبة 60 مليار دولار أميركي".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "قيمة صادرات البلاد بلغت 31.4 مليار دولار لغاية 15 كانون الأول الحالي، كما بلغت قيمة الاستيراد 31.1 مليار دولار في هذه الفترة نفسها، الأمر الّذي يشير إلى أنّ إيران استطاعت أن تجتاز المشاكل والصعوبات كافّة، وأن تمنع الحظر الأحادي المفروض".

وأوضح أنّ "ميزانية البلاد للعام الإيراني المقبل تمّ إعدادها وصياغتها، من دون الاعتماد على العائدات النفطيّة".