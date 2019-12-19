أعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​ عن "نقل إصابتين إثنتين إلى إحدى ​المستشفيات​ نتيجة الاشكال الذي وقع في البالما ونقل آخر نتيجة الاشكال الذي وقع في مظاهرة دوار ​السلام​ وجريد رابع نتيجة المظاهرة ​وسط بيروت​".

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كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: نقل اصابة واحدة من تظاهرة وسط بيروت وأخرى من دوار السلام بطرابلس واصابتين من البالما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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