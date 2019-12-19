ماريو عون: دياب رجل علم ليس محسوبا على أحد ويتجاوب مع مطالب الحراك

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​، الى أن "تكليف ​حسن دياب​ ب​تشكيل الحكومة​، أتى نتيجة مسار طويل بدأ مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، الذي كان الأكثر حظا لإعادة تكليفه، وبعد عرض عدة أسماء ثم حرقها وصلنا الى إسم سمير خطيب الذي زار ​دار الإفتاء​ حيث تم إبلاغه أنهم يريدون الحريري، وبالتالي أصبح الحريري هو المرشح الوحيد وفرض نفسه على أنه ممثل ​الطائفة السنية​"، مشيرا الى أن "دياب أكايديمي ورجل علم ليس محسوبا على أحد وليس لديه علاقات مع أحد، ويتجاوب مع مطالب الحراك".

وأكد عون في حديث تلفزيوني "أننا سهلّنا في "​التيار الوطني الحر​" مهمّة تشكيل الحكومة ونحن سمعنا وفهمنا ما يريده الشعب"، مشيرا الى أن "لائحة اسماء قدمّها الدكتور ​فضلو خوري​ لاسماء اختصاصيين تضمنت اسم ​حسان دياب​. وهو رجل لديه مستوى عال من الثقافة والعلم ولم يكن هناك شوائب على وزارته ويتجاوب مع مطالب الشعب الذي لا يريد أي أحد من الوجوه المعروفة".