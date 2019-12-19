LBC: تدافع بين الجيش ومتظاهرين عند نقطة البالما بطرابلس وسقوط اصابات

أفادت قناة الـ"LBC" بأن "تدافعا حصل بين ​الجيش​ ومتظاهرين عند نقطة البالما في ​طرابلس​ عند محاولة فتح الطريق وقد سجل سقوط عدد من الاصابات".

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