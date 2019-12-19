مرهج: دياب أمام امتحان كبير وهو تشكيل حكومة وفاق وطني يتمثل بها الجميع

أوضحت المحامية ​ساندريلا مرهج​ في حديث تلفزيوني أن "موافقة "​حزب الله​" على تسمية رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ أتت ليس لانه حزبي ولا لأنه ​مؤتمر​ بل الموضوع الاساسي أنه مستقل وأكاديمي وتكنوقراطي وسيادي وغير مرتبط بسفارات ولأنه يريد الادارة والارادة"، مشيرةً إلى أن "دياب أمام امتحان كبير وهو تشكيل حكومة وفاق وطني يتمثل بها الجميع".

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