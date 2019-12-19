الجيش: توقيف 5 أشخاص بساحة الشهداء و3 بساحة المطران ببعلبك لإثارتهم الشغب

أفادت ​قيادة الجيش​ بأن "وحدات الجيش أوقفت في ​ساحة الشهداء​ - ​بيروت​، 5 أشخاص لإقدامهم على إثارة الشغب، وضبطت بحوزتهم كمية من العصي و​السكاكين​ والمفرقعات، كما أوقفت في ساحة المطران- ​بعلبك​، 3 أشخاص لإثارة الشغب وضبطت مسدساً حربياً بحوزة أحدهم بعد إقدامه على ​إطلاق النار​ في الهواء وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص".

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