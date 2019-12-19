النشرة: الإفراج عن الطلاب الذين اوقفوا صباحاً وهم في طريقهم إلى ساحة ايليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن "الإفراج عن ​الطلاب​ الذين اوقفوا صباحاً وهم في طريقهم إلى ساحة ايليا".

وكانت مخابرات الجيش قد أوقفت في ساحة ايليا في صيدا ثمانية أشخاص من بينهم طلاب للاشتباه فيهم بالقيام بأعمال شغب وتحطيم في الممتلكات والمرافق العامة في المدينة ليل الاثنين الماضي، فيما سلم خمسة أشخاص من حارة صيدا أنفسهم لمخابرات الجيش على خلفية تحطيم خيم الحراك في ساحة ايليا.