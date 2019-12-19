عقيص: لم ننقلب على الحريري وهو قيمة في اعتداله وفي ما يمثل بالطائفة السنية

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​، على "أننا لم ننقلب على رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​، بل الشعب هو من إنقلب على ​السلطة​ السياسية بكل من كان مشاركا"، معتبرا أن "الحريري هو قيمة في اعتداله وفي ما يمثل ب​الطائفة السنية​، لكن الحريري الذي هو حلف منذ الـ2005 في كل الأمور الوطنية. ونحن في إجتماعنا قيمنا التجارب والمواقف واستخلصنا ان دعمنا للحريري لن يكون سلفاً وسيكون عند التسليم، أي عندما يسلم الحريري للشعب حكومة تمثل مطالبه وصوته الصارخ و​حكومة تكنوقراط​ بخطة الناس كنا سنعطيه الثقة، لكن لم نكن متأكدين من النتيجة،".

وأوضح عقيص في حديث تلفزيوني "أننا قلنا إن أي رئيس حكومة يجب ان يتمتع بـ4 مواصفات، أن يكون مقبولاً من المنتفضين، مقبولاً داخل بيئته، مقبولاً في ​المجتمع الدولي​، والا يكون مجرباً في ال​سياسة​ وأثبت فشله"، مؤكدا أنه "لدينا هذا الشرف أن نسمع لقواعدنا ورئيس حزب "​القوات​" ​سمير جعجع​ فور انتهاء لقائه مع ​غطاس خوري​ قال إن ما هو محسوم امرين، أولا المشاركة في الاستشارات وثانياً عدم المشاركة في الحكومة، وشدد أيضًا على تسمية رئيس حكومة او الامتناع عن التسمية غير محسوم قبل اجتماع التكتل".