النشرة: انطلاق مسيرة غاضبة في صيدا رفضاً لتكليف حسان دياب

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "انطلاق مسيرة غاضبة في المدينة رفضاً لتكليف ​حسان دياب​ ​تشكيل الحكومة​ المقبلة، ورفع المشاركون العديد من الشعارات المناهضة للطائفية".

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