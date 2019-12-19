طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي: الجمعة: مشمس مع ارتفاع محدود ب​درجات الحرارة​ ونسبة رطوبة منخفضة. السبت: مشمس مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. الأحد: مشمس مع نسبة رطوبة منخفضة ودن تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.

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