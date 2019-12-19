أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن منطقة من الضغط الجوّي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى طقس مستقر حتى نهاية الأسبوع، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الجمعة: مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة.
السبت: مشمس مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
الأحد: مشمس مع نسبة رطوبة منخفضة ودن تعديل يُذكر بدرجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس يوم غد مشمس مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.