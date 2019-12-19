دياب: لن أعتذر عن تأليف الحكومة وسيكون سريعا بالنسبة الى الوقت الذي أخذته الحكومات السابق

شدد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، في حديث تلفزيوني على أنه "سيكون لدينا نقلة نوعية بكثير من الأمور، وسيكون في الحكومة عدد كبير من النساء ومن الإختصاصات المطلوبة لمعالجة الكثير من الأمور".

وعن الإعتصام الذي ينفذه عدد من ​المحتجين​ على تكليفه أمام منزله، قال دياب: "هم أناس موجوعون ويعانون منذ سنوات وعقود بالتالي المطلوب إستيعاب هذا الوجع وأن يعبروا عن آرائهم"، مشيرا الى أنه "من واجباتنا أن نعالج المشكلة فنسبة ​الفقر​ تزيد 40 الى 50 في المئة، وهذه الشريحة من المجتمع لا بد أن تأخذ اولوية".

ولفت الى "أنني كإختصاصي الهدف أن تكون الحكومة حكومة إختصاصيين وطلبت إعطائي مهلة للقيام بالإستشارات يوم السبت في ​مجلس النواب​"، موضحا "أننا سنشرك الجميع في الحكومة، أي بمعنى كل اللبنانيات واللبنانيين والأحزاب المفروض أن يساندوا هذا العمل للوصول الى أفضل مجلس وزراء".

وشدد على "أنني لست محسوبا على أحد وأنا لم ألتقي أحد لا من "​حزب الله​" ولا من "​حركة أمل​" لا في اليومين ولا الأسوبوعين أو الشهرين الماضيين، ألتقيت فقط ​رئيس الجمهورية​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ الذي كان متجاوبا جدا"، وردا على سؤال حول لماذا لم يسميه الحريري في الإستشارات، قال: "هذا السؤال يوجه له".

وأشار الى أنه "منذ لحظة وصولي الى المنزل، أكدت لأمين عام ​مجلس الوزراء​ أن الأولوية هي لزيارة مفتي الجمهورية ​عبداللطيف دريان​، وهذا الأمر سيحصل يوم غد"، مبينا أن "الجولة على رؤساء الحكومة السابقين ستنطلق حوالي ​الساعة​ 10"، مشددا على "أنني لن أعتذر عن تأليف الحكومة وهو سيكون سريعا بالنسبة الى الوقت الذي أخذته الحكومات السابقة كما أنه لا يوجد مسودة جاهزة للحكومة".