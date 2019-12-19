قوة من قوى الأمن الداخلي وصلت الى فردان والمحتجون يفترشون الأرض

وصلت قوة من ​قوى الأمن الداخلي​ الى ​فردان​ والمحتجون افترشوا الأرض. وكان قد عمل بعض المحتجين على قطع طرقات في الحمرا وفردان والملا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تكليف حسان دياب لترؤس الحكومة المقبلة.

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