MTV: سفر ميقاتي الى خارج لبنان كان مقررا سابقا وليس هدفه تجنب لقاء دياب

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV" عن أن "سفر رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الى خارج لبنان كان مقرّراً سابقاً وليس هدفه تجنّب لقاء رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​".

وكانت قد ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي غادر لبنان عقب الاستشارات النيابية، ولن يستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب".

