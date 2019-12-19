MTV: سفر ميقاتي الى خارج لبنان كان مقررا سابقا وليس هدفه تجنب لقاء دياب

كشفت معلومات لقناة الـ"MTV" عن أن "سفر رئيس الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي الى خارج لبنان كان مقرّراً سابقاً وليس هدفه تجنّب لقاء رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب".
وكانت قد ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ "رئيس الحكومة الأسبق النائب نجيب ميقاتي غادر لبنان عقب الاستشارات النيابية، ولن يستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب".
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