شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة تكشف موعد تدشين حزب على باباجان المنافس لـ"أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أنه سيتم الكشف عن موعد تأسيس حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في 31 ديسمبر الجاري وأنه من المتوقع أن يعلن تدشن الحزب يوم 15 يناير المقبل.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد الذى سينافس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية إلى مطلع العام الميلادي الجديد لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباق تنافسي.

وأوضحت صحيفة زمان، أن الإجراءات المتعلقة بالشخصيات التي ستشارك في الهيئة التأسيسية لحزب على باباجان لاتزال متواصلة، مشيرة إلى أن النائب المستقيل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينر أوغلو، سيكون ضمن الشخصيات المشاركة في حزب باباجان.