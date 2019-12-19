شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة تكشف موعد تدشين حزب على باباجان المنافس لـ"أردوغان" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أنه سيتم الكشف عن موعد تأسيس حزب نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، في 31 ديسمبر الجاري وأنه من المتوقع أن يعلن تدشن الحزب يوم 15 يناير المقبل.
وقالت الصحيفة التركية المعارضة، إنه تم إرجاء الكشف عن الحزب الجديد الذى سينافس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية إلى مطلع العام الميلادي الجديد لتجنب خلق انطباع بخوض الأحزاب الجديدة سباق تنافسي.
وأوضحت صحيفة زمان، أن الإجراءات المتعلقة بالشخصيات التي ستشارك في الهيئة التأسيسية لحزب على باباجان لاتزال متواصلة، مشيرة إلى أن النائب المستقيل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينر أوغلو، سيكون ضمن الشخصيات المشاركة في حزب باباجان.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تركية معارضة تكشف موعد تدشين حزب على باباجان المنافس لـ"أردوغان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.