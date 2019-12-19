شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بالبرلمان: شرم الشيخ أكبر الفائزين من نجاح منتدى الشباب العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة والذى أنعقد بمدينة شرم الشيخ برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان ناجحًا وحقق جميع أهدافه خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، ولكن أيضا هذا المنتدى سلط الأضواء العالمية على ملف السياحة بمصر بصفة عامة وصوب مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية بصفة خاصة الذى تعتبر أكبر الفائزين من هذا المنتدى.

وقال "صدقى" فى بيان له أصدره اليوم إنه إذا كان الرئيس السيسى ومصر كلها شبابا وشعبا وحكومة وبرلمانا سعداء بنجاح هذا المنتدى والاهتمام العالمي الكبير وغير المسبوق بنقل جميع جلساته ومناقشاته لمختلف دول العالم إلا أنه من المؤكد أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات والعاملين بالمحافظة ورجال الأعمال والاستثمار العاملين داخل قطاع السياحة المصرية لا توصف.

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وأكد أن اللواء خالد فودة ورجاله يستحقون كل التحية والاحترام لأنهم يواصلون العمل ليلا ونهارا على مدى أكثر من 8 سنوات من أجل استعادة شرم الشيخ لمكانتها السياحية على خريطة السياحة العالمية، مضيفًا: "المستقبل سيكون واعدًا وكبيرًا فى مجال السياحة أمام محافظة جنوب سيناء وليس فقط فى مدينة شرم الشيخ، ولكن أيضا فى مدن سانت كاترين وطابا ورأس سدر ودهب".

وطالب "صدقى" حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقديم جميع أنواع الدعم المالى لمحافظة جنوب سيناء لأنها أصبحت واحدة من أهم وأنجح المحافظات السياحية على مستوى العالم كله.