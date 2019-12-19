"‎ادعم نقابتك" تطالب بشطب أحمد البحقيرى من سجلات نقابة المحامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت حملة ادعم نقابتك ومهنتك علي لسان عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي باسم الحمله نقابة المحامين ، بشطب المحامي أحمد البحقيري من سجلات المشتغلين بنقابة المحامين بعدما أساء لسمعة نقابة المحامين بعد تداول فيديوهات بتهديد خصومه بالبلطجه واستعراض العضلات وقدرته على الاستعانة بالبلطجيه لإنهاء خلافاته . وأشار جابر، إلى أن ملفه به الكثير من علامات الاستفهام وتحتاج إلى تفسير، وخاصة أن المحامي يجب أن يتصف بالنزاهة والشرف والبعد عن الشبهات ،مؤكدا: أن تهديدات المحامى أحمد حمزة البحقيري لخصومه وتداول فيديو البلطجة هي تعدي علي هيبة وكرامة الدولة ومؤسساتها المختلفه وتنول من دولة القانون والدستور .‎

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