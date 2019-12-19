النائب محمد الحناوى: تطوير ميناء السخنة يرفع من قدراته التنافسية العالمية

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وقال "الحناوي"خلال تصريحات صحفية أن هذا التطوير سيزيد من رفع القدرات التنافسية العالمية للميناء، وتضعها في مكانتها العالمية التي تستحقها علي خريطة التجارة العالمية، مما يسهم بشكل فعال في خدمة حركة الصادرات والوارادات المصرية.
يشار إلى أنه تم استقبال ميناء العين السخنة التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس السفينة ZHEN HUA 36 وعلى متنها 4 أوناش حاويات (رافعات متحركة) من أحدث طراز الرافعات المتحركة في العالم كدفعة أولى من إجمالي 13 ونش عملاق، والتي ستستخدم في عمليات تداول الحاويات بالحوض الثاني بميناء السخنة بعد انتهاء عملية التوسعة الجديدة للحوض.
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