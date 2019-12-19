مدير معبد دندرة في قنا: استقبلنا 60 ألف سائح خلال عام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

قال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة في محافظة قنا، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السائحين الذين زاروا المعبد خلال عام 2019 بلغ 60 ألف سائحًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة، بينما بلغ عدد المصريين الزائرين للمعبد 20 ألف زائرًا من مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف "الصغير" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أكثر الجنسيات الأجنبية التي زارت المعبد هذا العام، جاءت من "ألمانيا وبريطانيا والصين وأوكرانيا"، وذلك بفضل جهود وزارة السياحة المصرية في الترويج للمعبد بكافة المحافل الدولية منذ بداية العام.

يذكر أن معبد دندرة من المعابد الفرعونية النادرة ذات الأسقف الملونة التي تمجد "حتحور" إله الحب والجمال في مصر القديمة.

يشار إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد مطلع العام الجاري، افتتاح المتحف المفتوح داخل المعبد الذي يضم عشرات القطع الفرعونية النادرة.