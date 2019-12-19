23 ديسمبر.. الحكم على 13 مُتهمًا في "أحداث العنف" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
حدّدت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، اليوم الخميس، جلسة يوم 23 من شهر ديسمبر الجاري؛ للنطق بالحكم على 13 مُتهمًا بالتورط في أحداث العنف بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا في أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية.
وانتهت المحكمة، في جلستها اليوم، من سماع المرافعة عن 6 متهمين بالتورط في اقتحام متحف ملوي، و7 آخرين متهمين بالتورط في حرق مجلس المدينة، خلال أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضح مصدر قانوني في تصريحات له، أن المتهمين جميعًا سبق وصدرت ضدهم أحكامًا غيابية بالمؤبد، وتُعاد إجراءات محاكمتهم بعد ضبطهم، مضيفا أن المتهمين يواجهون تهم "تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف والشغب والانتماء لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون".
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