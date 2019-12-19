روسيا / بلاغات عن تفخيخ مبان في موسكو بينها المحكمة العليا و عشرات المدارس تتسبب في إجلاء أكثر من 70 ألف شخص

وكالات- كشف مصدر أمني مطلع في العاصمة الروسية أن الشرطة وفرق الإنقاذ اضطرت لفحص أكثر من 300 مبنى في العاصمة أمس الأربعاء بسبب ورود إشارات عن تفخيخها بمواد متفجرة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 عن المصدر القول إنه "تم إجلاء أكثر من 70 ألف شخص للتحقق من تهديدات مجهولة".

وأوضح المصدر الأمني أن اتصالات وردت من مصادر مجهولة يوم أمس وأبلغت بقيام مجهولين "بتفخيخ" المحكمة العليا في موسكو، وما يقرب من 20 محكمة محلية، وأكثر من 35 مركزا للتسوق.

كما تلقت عشرات المدارس في العاصمة الروسية وغيرها من المؤسسات في المدينة تهديدات بوجود متفجرات مزروعة فيها.

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وقال المصدر: "أفادت التقارير المجهولة أيضا بأنه تم زرع متفجرات في جميع محطات مترو موسكو البالغ عددها 232 محطة"، مشيرا إلى أنه تم إرسال التهديدات بشأن زرع الأجهزة المتفجرة المزعومة بواسطة البريد الإلكتروني.

وأكد المصدر الأمني أنه "لم يتم العثور على أي من العبوات الناسفة التي تم الإبلاغ عن زرعها، لكن رجال الأمن كانوا في أي حال من الأحوال مضطرين لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية والتفتيشية بناء على هذه المعلومات".

وذكرت مصادر أمنية لوكالة "إنترفاكس" الروسية أنه تم التحقق من أكثر من 4100 منشأة ومبنى في موسكو على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب ورود بلاغات عن تفخيخها.