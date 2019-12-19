طلبت نيكولا ستورجيون، رئيسة وزراء اسكتلندا، رسميا، من الحكومة البريطانية الموافقة على إجراء استفتاء شعبى جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وقالت ستورجيون، إن حكومة اسكتلندا ستنظر فى جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.
وكانت ستورجيون، وهى زعيمة الحزب الوطنى الاسكتلندى، دعت إلى إجراء استفتاء ثان من
وكانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء حول استقلالها فى سبتمبر عام2014، إذ رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.
ولكن فى العام 2016، صوت الاسكتلنديون فى استفتاء البريكسيت على البقاء فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 62%، إلا أن نسبة الناخبين المؤيدين للخروج فى جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل كانت 52%.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد ذكرت أن الحزب الوطنى الاسكتلندى رأى الأمر بمثابة «تغيير ملموس فى الظروف» من شأنه أن يبرر الاقتراع الثانى للاستقلال، لأن اسكتلندا تواجه إخراجها من الاتحاد الأوروبى وهذا «ضد إرادتها».
كانت هذه تفاصيل خبر اسكتلندا تطلب الاستقلال عن بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.