اسكتلندا تطلب الاستقلال عن بريطانيا

طلبت نيكولا ستورجيون، رئيسة وزراء اسكتلندا، رسميا، من الحكومة البريطانية الموافقة على إجراء استفتاء شعبى جديد حول استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

وقالت ستورجيون، إن حكومة اسكتلندا ستنظر فى جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.

وكانت ستورجيون، وهى زعيمة الحزب الوطنى الاسكتلندى، دعت إلى إجراء استفتاء ثان من

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أجل استقلال اسكتلندا فى عام 2020، إذ يسعى الحزب الوطنى الاسكتلندى إلى الاستقلال عن المملكة المتحدة والانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، علما أن الموافقة على أى استفتاء آخر تأتى فقط من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

وكانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء حول استقلالها فى سبتمبر عام

2014، إذ رفض 55% من الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة.

ولكن فى العام 2016، صوت الاسكتلنديون فى استفتاء البريكسيت على البقاء فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 62%، إلا أن نسبة الناخبين المؤيدين للخروج فى جميع أنحاء المملكة المتحدة ككل كانت 52%.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية قد ذكرت أن الحزب الوطنى الاسكتلندى رأى الأمر بمثابة «تغيير ملموس فى الظروف» من شأنه أن يبرر الاقتراع الثانى للاستقلال، لأن اسكتلندا تواجه إخراجها من الاتحاد الأوروبى وهذا «ضد إرادتها».