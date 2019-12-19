بوتين: حجم التبادل التجاري مع الصين تجاوز 100 مليار دولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن العلاقات الثنائية بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الثقة؛ مما يمهد الطريق أمام تطوير القطاع الاقتصادي في كلا البلدين، وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 100مليار دولار، "وقد يتجاوز 200 مليار دولار قريبًا".
وقال بوتين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن السبب وراء قوة الروابط الدبلوماسية بين الصين وروسيا لا يُكمن فيعدد المجالات التي يتعاون فيها البلدين، ولكن في مستوى الثقة غير المسبوق، الذي بلغته العلاقات الثنائية بينهما، مؤكدًا أن ذلك هو أساس النجاحات العظيمة، التي حققها الاقتصاد الروسي والصيني.
واعتبر بوتين أن التعاون الروسي الصيني "من أهم عوامل الاستقرار الدولي، لا سيما فيما يتعلق بضمان سيادة القانون الدولي وإقامة عالم متعدد الأقطاب".
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