تلقى سلطان عمان قابوس بن سعيد رسالة خطية من رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، تتعلق بتعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس أن نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد تسلم الرسالة، خلال لقائه وزير الخارجية بطاجيكستان سراج الدين مهر الدين والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية طاجيكستان عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات، على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور ، مشيرا إلى رغبة بلاده في ترسيخ التعاون بين الجانبين محمود آل سعيد تسلم الرسالة، خلال لقائه وزير الخارجية بطاجيكستان سراج الدين مهر الدين والوفد المرافق له.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين وآفاق التعاون بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها ، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.من جانبه، أعرب وزير خارجية طاجيكستان عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من إيجابيات، على صعيد التشاور وتبادل الرؤى حول العديد من الأمور ، مشيرا إلى رغبة بلاده في ترسيخ التعاون بين الجانبين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يتلقى رسالة خطية من رئيس طاجيكستان تتعلق بالعلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.