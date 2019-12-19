فيديو ..طرق مكافحة أسراب الجراد في السعودية

أظهر فيديو عمليات مكافحة أسراب صغار الجراد "الدبا" القادم من أفريقيا والمنتشر في أغلب مراكز القنفذة السعودية، وسبل مكافحة الفرق التابعة لوزارة البيئة والزراعة السعودية هذه الآفة. والزراعة السعودية هذه الآفة. وتقدر المساحة التي جرى مكافحة الجراد فيها بـ17 ألف هكتار. ويظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أسراب الجراد، أو ما يعرف محليا بـ"الدبا"، وهي تزحف بكثرة غرب مركز سبت الجارة بالقنفذة، عقب التأخر في مكافحة أسراب الآفة الزراعية قبل 3 أسابيع. شاهد الفيديو:

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