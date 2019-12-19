بروفايل ..حسّان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف

انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت اليوم في قصر بعبدا الجمهوري لتسمية رئيس الوزراء اللبناني الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، وذلك بمشاركة غالبية أعضاء مجلس النواب الذي يضم 128 نائبًا، حيث أفضت حصيلة الاستشارات إلى اختيار الدكتور حسان دياب وتكليفه بتأليف الحكومة الجديدة.

والدكتور حسان بهاء الدين دياب، مواليد العاصمة اللبنانية بيروت في يونيو 1959.

حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الاتصالات في جامعة ليدز متروبوليتان البريطانية عام 1981

، ثم ماجستير في العلوم في هندسة الأنظمة من جامعة ساري بالمملكة المتحدة، ودكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة باث بالمملكة المتحدة.يشغل "دياب" حاليا درجة أستاذ هندسة الكهرباء والكمبيوتر بكلية الهندسة والعمارة في الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسبق له أن انتُدب من الجامعة الأمريكية في بيروت كعميد مؤسس لكلية الهندسة ورئيس مؤسس لجامعة (ظفار) في سلطنة عُمان عام 2004 ، ثم عُين عام 2006 في منصب نائب رئيس للبرامج الخارجية الإقليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت.كما سبق وعين وزيرا للتربية والتعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي عام 2011 .وكان 69 عضوا بمجلس النواب اللبناني اختاروا الدكتور حسان دياب، لمنصب رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة. وحصد "دياب" أصوات الكتل النيابية لكل من حزب الله، وتيار المردة، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر وحلفاؤه، إلى جانب نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي، ونائب واحد مستقل.