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السودانيون يحتفلون بذكرى ثورتهم

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خرج السودانيون إلى الشوارع أمس احتفالا بمرور عام على حركتهم الاحتجاجية التي أسقطت عمر البشير في أبريل الماضي بعد حكم استمر لمدة ثلاثين عاما، فيما شارك الآلاف في تجمعات في مختلف مناطق العاصمة مرددين هتافات «ثوار حنكمل المشوار»، فيما لوّح ركاب السيارات بأعلام كبيرة لبلادهم من سياراتهم.

ورفع العديد من المشاركين صورا لأصدقائهم وأقاربهم الذين قتلوا في الاحتجاجات، في حين انطلق في بلدة عطبرة وسط السودان التي تعد مهد الثورة، المئات على متن قطار من الخرطوم للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت أولى الاحتجاجات في ديسمبر 2018 عقب إعلان السلطات حينها زيادة أسعار الخبز. وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف الحرية والتغيير احتفالات عطبرة لتكريم آلاف المتظاهرين الذين انطلقوا بطريقة معاكسة من عطبرة إلى العاصمة خلال محطات رئيسية من الثورة.


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