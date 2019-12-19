العطل الرسمية تؤجل اختيار رئيس وزراء العراق

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

أكد مشرعون عراقيون، أمس، أن جموداً سياسياً في مجلس النواب عطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، ومن ثم بات في حكم المؤكد تمديد مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي إلى الأحد، وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد.

وقال النائب البرلماني عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي أمس: «إن مهلة اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي مددت تلقائيا إلى يوم الأحد المقبل، في ظل استمرار الجدل بشأن الشخصيات التي رشحت أسماؤها ومدى تلبيتها لمطالب المحتجين».

وأوضح، أن التمديد جاء استناداً لقرار سابق من المحكمة الاتحادية، يتمثل بعدم احتساب العطل الرسمية ضمن المدد الدستورية.

وتواصلت الاحتجاجات أمس في ساحات التظاهر في بغداد، تأكيداً لمطالب المحتجين، ومعظمهم من الشباب، بإصلاح النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسداً بشكل كبير ويتسبب في إفقار معظم العراقيين.

وقُتل أكثر من 530 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين السلميين وبعض بعض أفراد قوات الأمن، منذ بدء موجة احتجاجات شعبية في العراق أول أكتوبر.

وأحدثت الاحتجاجات هزة في العراق بعد عامين من الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.

وتسببت النزاعات بين الأحزاب السياسية التي تتشبث بالسلطة في تأجيج الأزمة بما يهدد بمزيد من الاضطرابات مع نفاد صبر المحتجين.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من الشارع لكنه بقي في منصبه لتصريف عمل الحكومة. وانقضى أمس الموعد النهائي لتسمية بديل له، بموجب الدستور.

ومع انقضاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الحكومة، ينص الدستور على أن يقوم رئيس الجمهورية برهم صالح مقام الرئيس المستقيل، لمدة 15 يوماً. ولكن قبل ذلك، سيكون أمام البرلمان مهمة، وهي أن تقدم الكتلة البرلمانية الأكبر اسماً إلى رئيس الجمهورية الذي يقدمه بدوره إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتبقى مسألة الكتلة الأكبر معضلة، ومفهوم الكتلة الأكبر هو الائتلاف الذي يضم أكبر عدد من النواب بعد الانتخابات، وليس بالضرورة أن يكون التحالف الفائز بأكبر عدد من المقاعد بعد الاقتراع.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.

غير أن المهمة صعبة في الوقت الراهن على أي مرشح ينال ثقة البرلمان، ويكون قادراً على تلبية مطالب الشارع وسحب المحتجين، بعد أكثر من شهرين من التظاهرات.

وفي حال انعدام التوافق، يبقى الخيار الدستوري في حالة الفراغ أن يصبح صالح رئيساً للوزراء بحكم الأمر الواقع لمدة 15 يوماً وفق المادة 81 من الدستور، على أن يكلف خلالها مرشحاً جديداً.

والبرلمان الحالي هو الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث. وقد فشل النواب، أمس الأول، في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو الإصلاح الأكبر الذي قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جدياً، وأخرى كانت أوراقاً محروقة لاستبعادها.

المرجعية والنأي بالنفس

لكن ثلاثة أسماء طرحت مؤخراً في «المزاد»، وهي وزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي.

والسهيل عضو سابق في تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، وانضم فيما بعد إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وإن كانت حظوظ السهيل مرتفعة في الساعات الأخيرة، إلا أن كون المشاورات في العراق كصندوق أسرار تخرج منه المفاجأة في الوقت بدل الضائع، يجعل من الصعب التكهن بشكل نهائي.

فالأسبوع الماضي، كان الاسم الأكثر تداولاً هو السوداني، الذي أعلن استقالته من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون التي ينتمي إليها أيضاً. لكن أسهمه تراجعت بين ليلة وضحاها، من دون معرفة الأسباب.

وأكدت مصادر مقربة من المرجعية الدينية العليا في العراق، أن السوداني حاول مقابلة علي السيستاني، لكنه لم ينجح في ذلك، وهو ما اعتبره البعض رفضاً لترشيحه.

لكن «المرجعية» أعلنت سابقاً عدم مشاركتها في أي مشاورات أو مفاوضات وسحب يدها من مباركة أي اسم يطرح، خلافاً للسنوات الـ16 الماضية، حين اضطلعت بدور حاسم غير مباشر في رسم المسار السياسي للبلاد.

ويبقى اسم الكاظمي داخل درج رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي «يراهن على اللحظات الأخيرة» لتقديم مرشحه، وهو ما يضمنه له الدستور، وفق مصادر سياسية.

وفي الجهة المقابلة، قدم النائب الليبرالي فائق الشيخ علي، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسمياً إلى رئيس الجمهورية.

وقال الشيخ علي في كتاب ترشحه الذي نشره على «تويتر»: «أتقدم إلى فخامتكم بالترشح لتكليفي تشكيل حكومة مهنية متخصصة غير متحزبة بعيدة عن المحاصصة الطائفية والعرقية».

قلق أميركي

وبينما تستمر الفجوة بين المسؤولين والمتظاهرين في الاتساع، بعد نحو شهرين ونصف الشهر من الاحتجاجات والعنف، تثير الصواريخ التي تتساقط بين الفينة والأخرى على قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أميركيين، قلق واشنطن.

ومنذ 28 أكتوبر، وقعت عشرة هجمات بصواريخ ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من تلك الهجمات، لكن واشنطن تتهم غالبا الفصائل المسلحة.

وازداد قلق الولايات المتحدة من تلك الهجمات، خصوصاً وأنها تنوي إرسال ما بين خمسة إلى سبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. وأكد مصدر أمني عراقي يوم الاثنين الماضي «دخول أرتال عسكرية أميركية محملة بالأسلحة إلى المنطقة الخضراء، بعد الحصول على موافقات رسمية».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن «الأرتال العسكرية مكونة من 15 ناقلة تحمل عجلات هامر مع أعتدة وأسلحة أميركية».

الأمم المتحدة تدعم الانتخابات العراقية المقبلة

أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أمس، استعداد المنظمة الدولية لدعم الانتخابات العراقية المقبلة.

وتعهدت بلاسخارت خلال اجتماعها مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بدعم جهود مجلس النواب في تطوير الأوضاع السياسية واستعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة من أجل تحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخابات وفق القانون الجديد.

وبحث الجانبان حسب بيان للدوائر الإعلامية بالبرلمان العراقي «تطور الأوضاع السياسية في العراق وضرورة اختيار حكومة ضمن التوقيتات الدستورية تلبي مطالب الشعب العراقي».

وناقش الجانبان جهود البرلمان العراقي «في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد، وإنجازه بالشكل الذي يُمكِّن العراقيين من الانتخاب بشكل شفاف وأكثر قبولاً، ويسمح لكل أبناء الشعب بالوصول إلى مجلس النواب وفق نظام أعلى الأصوات، والتأكيد على أهمية إعادة الثقة بالعملية الانتخابية والسياسية».