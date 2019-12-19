مصر: تأجيل إعادة محاكمة «داعشي»

أحمد عاطف (القاهرة) أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة متهم ينتمي لتنظيم «داعش» في الصعيد لجلسة 6 يناير المقبل للمرافعة، والذي كان قد صدر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة. وتعود القضية لحكم قضائي مصري على 67 متهماً منهم 44 محبوسون لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها والتي تتبع تنظيم «داعش» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تنظيم داعش الصعيد»، وقضت بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد، و41 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و6 متهمين أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة متهمين اثنين مما نسب إليهما من تهم. في السياق ذاته، قررت السلطات المصرية الإفراج بالعفو وشرطيًا عن 416 سجيناً، تنفيذا لقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم.

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