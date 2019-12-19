الخرطوم (الاتحاد) دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا الخرطوم، إلى الإسراع بتقديم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحاكمة أمام القضاء السوداني أو تسليمه إلى الجنائية في مدينة لاهاي، لمحاكمته بتهم بينها ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من بنسودا حول أوامر اعتقال صادرة من المحكمة بحق 5 من كبار المسؤولين السودانيين السابقين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة، وبينهم البشير.

وعزلت قيادة الجيش السوداني في الـ11 من أبريل الماضي، البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقالت بنسودا: «كي يثبت السودان اليوم التزامه بشكل لا لبس فيه بتحقيق العدالة التي طال انتظارها للضحايا في دارفور، يتعين عليه ضمان مثول المتهمين الخمسة، وهم: عبدالرحيم حسين، وأحمد هارون (محتجزون في الخرطوم)، وعلي كوشيب وعبد الله باندا (غير معلوم مكانهما)، للمحاكمة سواء أمام المحكمة في السودان أو في لاهاي».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجنائية الدولية» تطالب بمحاكمة البشير في لاهاي أو السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.