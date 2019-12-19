قرقاش: قوة محور الرياض والقاهرة ضروري للعرب

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتجاوز العلاقات الثنائية بين البلدين لتأكيد ترسيخ التعاون بين محوري العمل العربي المشترك، مؤكداً أن قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب في ظل الاختراقات الإقليمية.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر «رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيداً وترسيخاً للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية، قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب».

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطابع الخاص الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية، لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية، والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وجاء ذلك خلال استقبال السيسي أمس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي عصام بن سعيد، حسب ما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن عصام بن سعيد سلم رسالة للرئيس المصري من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، معربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.