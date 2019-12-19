السودان يحتفل بالذكرى الأولى للثورة

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم) احتفل ملايين السودانيين أمس، بالذكرى الأولى لثورة 19 ديسمبر في ميادين العاصمة الخرطوم وجميع مدن وولايات السودان، وفي مقدمتها عطبرة والأبيض والدامر وكوستي.

واحتفى السودانيون عبر المظاهرات والمواكب والندوات والأهازيج بذكرى ثورة ديسمبر، التي أطاحت بنظام البشير الذي حكم السودان على مدى ثلاثين عاماً عانى السودانيون خلالها ويلات نظام ديكتاتوري ارتكب أخطاء كارثية، ما زال البلد يعاني تبعاتها بشدة حتى الآن.

وتدفقت الجماهير إلى الساحات والميادين في السودان بعفوية، مما اعتبره مراقبون استفتاء طوعياً على التغيير الذي أحدثته الثورة السودانية، وتحركاً مناهضاً للثورة المضادة، وفلول النظام السابق الذين خرجوا في مظاهرات محدودة قبل أيام، لتأييد الرئيس المخلوع عمر البشير عقب إصدار حكم بوضعه عامين في مؤسسة إصلاحية في تهم بالفساد المالي. وشهدت الخرطوم العديد من الندوات التي نظمتها قوى الحرية والتغيير للاحتفال بذكرى الثورة، كما تقدمت الحكومة السودانية بالتهنئة للشعب السوداني.

وتوجه آلاف السودانيين إلى مدينة عطبرة عبر القطار، وهي المدينة التي شهدت شرارة الثورة الأولى بإحراق المتظاهرين فيها لمقر الحزب الحاكم.

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