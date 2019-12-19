عدن (الاتحاد) داهمت قوات الأمن في مديرية «كريتر» بمدينة عدن، أحد الأوكار التي يستخدمها إرهابيون كمقر لمراقبة وإدارة عملياتهم ومعمل لصناعة العبوات الناسفة.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن قوات الطوارئ التابعة للواء الخامس دعم وإسناد تلقت معلومات استخباراتية حول أحد الأوكار الإرهابية في عمارة سكنية في مديرية كريتر، موضحاً أن القوات نفذت عملية نوعية وتمكنت عقب اشتباكات استمرت لأكثر من ساعة من القبض على 7 مسلحين كانوا يتمركزون في العمارة وأحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أن الإرهابيين استحدثوا معملاً لصناعة العبوات الناسفة تحت العمارة إلى جانب غرفة مراقبة ورصد للتحركات الأمنية، موضحاً أن الوكر يمثل مركزاً لإدارة عمليات الخلية الإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى داخل مديريات عدن.

وأضاف المصدر، أن القوات قامت بتمشيط المنطقة التي تقع فيها العمارة للبحث عن عناصر مسلحة أخرى مرتبطة بالخلية التي جرى ضبطها أثناء مداهمة الوكر الإرهابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط وكر إرهابي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.