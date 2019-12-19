اختتام اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة دون اتفاق

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

اختتمت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة أمس، اجتماعها السابع الذي انطلق الأربعاء على متن سفينة أممية قبالة سواحل المحافظة دون التوصل لأي اتفاق.

وترأس الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي الإرهابية، رئيس بعثة الأمم المتحدة الميدانية الجنرال الهندي أبهيجيت جوها.

وقال المتحدث باسم الجانب الحكومي، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن الاجتماع ناقش مقترحات مقدمة من الجنرال جوها أبرزها إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار قبيل إعادة الانتشار بيومين والذي مهمته الإشراف المباشر على إعادة انتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والارتباط والتي ستنسق عملية إعادة انتشار القوات، إضافة إلى خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المدنيين. وأشار الدبيش إلى أنه لم يتمخض عن الاجتماع أية قرارات عملية بسبب استمرار تعنّت ميليشيات الحوثي التي ترفض تنفيذ بنود اتفاق السويد خاصة ما يتعلق بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، لافتاً إلى أن الجانب الحكومي متمسك بضرورة البت في الملفين العالقين، وهما السلطة المحلية وقوات الأمن وخفر السواحل اللتين ستتوليان إدارة شؤون المدينة والميناء الاستراتيجي بعد انسحاب الحوثيين.

ويرفض الحوثيون سحب ميليشياتهم من المدينة والموانئ الثلاثة «الحديدة والصليف ورأس عيسى»، ويطالبون بأن تتولى هذه الميليشيات مهمة الإشراف والإدارة.

وذكر الدبيش أن الجانب الحكومي أكد موافقته على فتح المعابر الإنسانية وتسهيل حركة مرور قوافل الإغاثة إلى محافظة الحديدة، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي مازالت تعيق هذه العملية برفضها فتح المعابر والطرقات وإزالة الكميات التي من الألغام التي زرعتها في هذه المناطق.

ميدانياً، صدت القوات اليمنية المشتركة مدعومةً من التحالف العربي، أمس، هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي في مديرية «التحيتا» جنوب محافظة الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي شنت، مساء أمس، هجوماً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة شمال مديرية التحيتا، مؤكدة أن القوات المشتركة تمكنت التصدي للهجوم بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وقال المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة»، أبرز فصائل القوات المشتركة، إن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال الاشتباكات.

وواصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها النارية لاتفاق السلام في الحديدة، وقصفت بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة مواقع للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي القريبة من مدينة وميناء الحديدة.