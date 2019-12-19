غارات إسرائيلية على غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر أمس، سلسلة غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.

وقالت مصادر فلسطينية: إن الطائرات الإسرائيلية الحربية من نوع «أف 16»، أغارت على مواقع شمال غرب مدينة غزة، مبيناً أن أكثر من خمسة صواريخ استهدفت مبنى السفينة سابقاً.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ، بعد إطلاقه من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، بأنه جرى رصد إطلاق صاروخ من شمالي قطاع غزة باتجاه الغلاف، وأنه جرى اعتراضه فوق «سديروت».

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقليص مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

وبحسب نقابة الصيادين في غزة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ عبر الارتباط الفلسطيني بتقليص مساحة الصيد، في المنطقة الواقعة من ميناء غزة، وحتى شمال المدينة على الحدود البحرية مع منطقة «زيكيم»، إلى ستة أميال.

كما تم تقليص مساحة الصيد، من ميناء غزة وحتى الحدود الجنوبية مع مصر إلى 10 أميال، إذ ادعى الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الخطوة اتخذت كرد على «إطلاق صاروخ من غزة تجاه سديروت».

واستهدفت عصابات «تدفيع الثمن» حي الخلايلة، الواقع شمال غرب مدينة القدس المحتلة، حيث أقدموا على خط شعارات عنصرية، وإعطاب إطارات سيارات، فيما شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في رام الله ونابلس والخليل وقليلقية.

وطالت اعتداءات عصابة المستوطنين حي الخلايلة المتاخم لمستوطنة «غفعات زئيف» شمال غرب القدس المحتلة، حيث خطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على جدران الحي، وأعطبوا إطارات نحو 18 سيارة، وخط شعارات عنصرية عليها.

إلى ذلك، اقتلع مستوطنون متطرفون، أمس، المئات من أشجار الزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال مالك الأرض: إن مستوطنين من مستوطنة «سيدي بوعز» اقتلعوا أكثر من 300 شجرة زيتون، واستولوا عليها، في منطقة وادي الغويط، غرب بلدة الخضر.