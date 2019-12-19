مقتل موظف بهجوم على مقر جهاز الأمن الروسي في موسكو

قتل موظف في جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) عندما أطلق مسلح النار في وسط العاصمة موسكو قرب مقر الجهاز الأمن.

وقع الهجوم بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأثناء تحدثه بالكرملين في مناسبة مخصصة للاحتفال بعمل الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر مقرب من جهاز الأمن الاتحادي إن الجهاز يشتبه في أنه جرى التخطيط للهجوم ليتزامن مع خطاب بوتين.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي، وهو الجهاز المعني بالأمن الداخلي، إنه "حيد" المسلح ويعمل حاليا لتحديد هويته. ولم يعرف ما إذا كان منفذ الهجوم قد قتل. لكن كلمة "تحييد" تعني، عندما تستخدم من قوات الأمن أو الجيش، بأن المهاجم قتل.

ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت لقطات، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أعيرة نارية من بندقية آلية تضرب جدران المبنى الرئيسي لجهاز الأمن الاتحادي في ساحة "لوبيانكا" بوسط موسكو.

وقال جهاز الأمن الاتحادي، الذي سبق أن ترأسه بوتين من قبل، إن عددا من الأشخاص أصيبوا في الهجوم. ونقلت "إنترفاكس" عن وزارة الصحة قولها إن خمسة أشخاص أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة ومن بينهم اثنان من موظفي جهاز الأمن الاتحادي.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين قوله إن بوتين على دراية بالواقعة.

وسمع مراسلون صحفيون دوي أعيرة نارية تبعه انفجار على ما يبدو وسط تقارير غير مؤكدة عن أن خبراء المفرقعات كانوا يبطلون مفعول عبوات ناسفة تركها المسلح.