مقتل شرطي بهجوم لداعش في العراق

قتل شرطي وأصيب اثنان آخران، اليوم الخميس، في هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي جنوب مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى.

وقال النقيب جاسم محمد من شرطة نينوى إن "شرطيا قتل اليوم وأصيب اثنان آخران بجروح إثر هجوم شنه عناصر داعش على نقطة تفتيش للشرطة العراقية في ناحية حمام العليل (20 كيلومتر جنوب الموصل) ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "قوة من شرطة محافظة نينوى اعتقلت، اليوم، سبعة من عناصر داعش الإرهابي بناء على معلومات استخباراتية أفادت بوجودهم في منطقة وادي حجر بالساحل الأيمن من مدينة الموصل"، موضحا أنه "تم اقتيادهم إلى مقر قيادة العمليات للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة".

وعلى صعيد آخر، أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، اليوم الخميس، انتشال سبع جثث مجهولة الهوية في منطقة الشهواني والزنجيلي في الجانب الأيمن من الموصل، وتم تسليم الجثث إلى دائرة الطب العدلي للتعرف على هوياتها.

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات، تنفذها خلايا من داعش المتشدد ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على التنظيم المتشدد عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.